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Время героев
Вчера, 13:59

Денис Камалетдинов - участник специальной военной операции.

Гвардии майор участник специальной военной операции

Денис Камалетдинов - участник специальной военной операции.
Денис Камалетдинов - участник специальной военной операции.

На передовую попал одним из первых. В боях за населенные пункты дивизион майора Камалетдинова уничтожил 2 артиллерийские батареи украинских неонацистов, 4 опорных пункта, пункт управления, 12 блокпостов, 2 танка и 3 позиции корректировщиков огня.

От разорвавшегося рядом вражеского снаряда Денис Камалетдинов получил тяжелое ранение, но еще 14 дней продолжал командовать подразделением. При этом не допустил потерь личного состава. 
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Башкортостан – это время героев!

Статья Денис Камалетдинов - участник специальной военной операции.
Время героев
Автор:Сергей Лапука
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