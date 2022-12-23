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23 Декабря , 15:55

Наиль Забиров из Башкортостана – участник специальной военной операции

заместитель командира взвода миномётной батареи батальона имени Доставалова.

Наиль Забиров из Башкортостана – участник специальной военной операции
Наиль Забиров из Башкортостана – участник специальной военной операции

Во время службы батарея Наиля Забирова заметила миномётный расчёт противника, который наносил удары и постоянно менял позиции. 

Заместитель командира взвода миномётной батареи Наиль Забиров разработал успешный план обманного маневра – один миномётный расчёт привлекал внимание к себе, а другие били по цели.

Благодаря грамотной, скорректированной наводке сержанта Забирова противника обезвредили.

Также в боестолкновениях во многом благодаря активной позиции Наиля Забирова уничтожили 3 танка, склад с танковым боекомплектом, 3 миномётных расчёта.
 
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Наиль Забиров из Башкортостана – участник специальной военной операции
Автор:Сергей Лапука
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