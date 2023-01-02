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Чем запомнится 2022 год в Башкирии
Вчера, 15:55

Полтысячи СМИ вывели бренд Башкирии в российское и мировое информпространство

Прошедший год вошел в историю медиаотрасли как время активной интеграции Башкирии федеральное и международное информационное поле. Об этом заявил, подводя итоги 2022-го, руководитель агентства по печати и СМИ РБ Максим Ульчев.

Полтысячи СМИ вывели бренд Башкирии в российское и мировое информпространство
Полтысячи СМИ вывели бренд Башкирии в российское и мировое информпространство

Противоречивая и сложная ситуация в политике и экономике мира, начало специальной военной операции ставит перед республиканскими СМИ новые вызовы и задачи.

– В условиях развязанной против России информационной войны, ужесточения западных санкций и экономического давления средства массовой информации республики сумели скоординировать направление работы в правильном русле, расширили свое влияние, стали источником достоверной и правдивой информации. Сегодня цель у всех российских СМИ одна  – быть вместе, быть патриотами и обеспечить бесперебойную работу медиа как главного поставщика важной для населения, качественной и правдивой информации.

В минувшем году для журналистов республики было организовано рекордное количество проектов, в том числе первая в России «Гонка медиагероев». Появилась одна из немногих в стране цифровая медиашкола для печатных изданий. Сегодня круто меняется информационный ландшафт, в сети распространяется большое количество недостоверных сообщений, которые целенаправленно предлагаются иностранными интернет-платформами российской аудитории. Работа с фейками и негативом в социальных сетях,  а также профессиональное освещение в СМИ событий спецоперации, в том числе происходящих в ДНР и ЛНР – очень важная миссия журналиста и его долг. Современный журналист обязательно должен уметь работать с «вбросами», атаками, фейками,  противостоять современным вызовам в цифровой среде, чтобы предложить аудитории честный полезный продукт. 

– Медиаструктура Башкирии активно развивается, мы стремительно осваиваем новые площадки, традиционные и цифровые, увеличиваем каналы коммуникации. Мы чувствуем постоянную поддержку и личное внимание главы республики Радия Хабирова, правительства региона. Наши проекты и конструктивные идеи находят понимание и поддержку развития на государственном уровне. Так, Радий Хабиров неоднократно встречался с коллективами СМИ, проводил «прямые линии» с журналистами, и открыые диалоги, вникал во все их проблемы и заботы. Считаю, внимание первых лиц к медиасообществу очень важно, это повышает уровень значимости СМИ, поднимает качество информации, но это возлагает на нас и большую ответственность, - резюмировал Максим Ульчев.

В тему,

по данным Роскомнадзора по РБ, в Башкирии зарегистрировано 445 СМИ различных форм собственности, из них, в том числе: 279 печатных изданий, 56 радиоканалов, 44 телеканалов, 60 сетевых изданий, 6 информационных агентств. Печатные СМИ,  подведомственные Агентству по печати РБ, издаются в 63 филиалах и выходят в свет на 6 языках народов Башкортостана: на башкирском – 45, русском – 63, татарском – 32, чувашском – 2, марийском – 3, удмуртском – 1. Созданы 7 электронных, 4 сетевых издания.

Полтысячи СМИ вывели бренд Башкирии в российское и мировое информпространство
Полтысячи СМИ вывели бренд Башкирии в российское и мировое информпространство
Полтысячи СМИ вывели бренд Башкирии в российское и мировое информпространство
Автор:Дмитрий ВОЛКОВ.
Теги:медиаотрасль башкириисми в республикеагентство по печати и сми рбульчевхабировправительствоцифровые платформы
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