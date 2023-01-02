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Чем запомнится 2022 год в Башкирии
Вчера, 18:09

Башкирия осталась «самым молодым» регионом ПФО

В наступившем году госкомитет по молодежной политике республике будет совершенствовать инфраструктуру для юного поколения. Помимо ремонта действующих объектов речь идет о создании молодежных центров квартирного типа, чтобы ребятам было куда пойти, не выезжая за пределы своего микрорайона, рассказала руководитель ведомства Яна Гайдук.

Башкирия осталась «самым молодым» регионом ПФО
Башкирия осталась «самым молодым» регионом ПФО

Председатель Госкоммолодежи напомнила, что правительство республики инициировало ряд мер по укреплению инфраструктуры сферы молодежной политики. Впервые на региональном уровне принята программа «Йәшлек-регион», по которой с 2023 года планируется выделение по конкурсу финансирование для реновации молодежных пространств в муниципальных районах и городских округах Башкирии.

— Башкортостан сохраняет позиции «самого молодого региона» Приволжского федерального округа. В нашей республике проживают более                  1,1 миллиона граждан в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 27 процентов от всего населения региона. К каждой категории ищем свой индивидуальный подход, исходя из ее интересов. Комплексно решаем вопросы по трем основным направлениям: инфраструктура, кадры, смыслы и содержание, - заключила Яна Гайдук.

По данным госкоммолодежи, Башкирия вошла в число победителей всероссийского  конкурса «Регион для молодых» Федерального агентства по делам молодежи и в 2023 году региону будет предоставлена субсидия на четверть миллиарда рублей для реновации молодежных центров в Уфе, Нефтекамске и Учалах, мероприятия для молодежи, обучение специалистов. Кроме того, 2002-й стал рекордным по количеству привлеченных средств в республику средств в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов. Выиграно 86 грантов на общую сумму более 38 миллионов рублей, четыре вуза получили 15 грантов на сумму 19 миллионов рублей. С 2023 года по поручению главы республики грантовый фонд конкурса для молодежных организаций региона будет увеличен до 30 млн. рублей (было – 20 млн, а годом ранее  - всего 2).

— Мы работаем над тем, чтобы Башкортостан становился площадкой федеральных молодежных событий. В прошлом году молодежный форум «Йыйын молодежи – 2022» объединил участников из регионов Приволжья и ряда субъектов страны. Ныне республика выбрана в качестве пилотного региона реализации Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства Росмолодёжи. За год участниками программы стали более 2 500 молодых предпринимателей региона, — рассказала Яна Гайдук.

По итогам 2022 года Башкирия вошла в лидеры рейтинга Ассоциации волонтерских центров России за эффективное развитие добровольчества на территории региона, в том числе за реализацию проекта #МыВместе по оказанию помощи военнослужащим и их семьям. Напомним, что региональный штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ возобновил работу 28 сентября 2022 года на базе молодежного пространства «Йәшлек House». За время работы в штабы поступило более 3 000 заявок на оказание помощи военнослужащим и их семьям.

- Для выстраивания эффективной межведомственной  работы с молодежью с 2023 года планируется принять на республиканском уровне систему ключевых показателей для муниципалитетов и региональных ведомств, что позволит четко понимать, где и как создает инфраструктурные условия для развития молодежи, насколько глубоко вовлекает молодежь в федеральные, республиканские проекты и в деятельность локальных молодежных сообществ и органично ли ведет трансляцию патриотических ценностей через профильную работу с целевыми аудиториями, - обозначила ближайшие планы госкоммолодежи республики Яна Гайдук.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:молодежь башкириистартапыпредпринимателигоскоммолодежийешлек-хаусволонтерствомолодежные клубы
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