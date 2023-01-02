Башкирия осталась «самым молодым» регионом ПФО

Председатель Госкоммолодежи напомнила, что правительство республики инициировало ряд мер по укреплению инфраструктуры сферы молодежной политики. Впервые на региональном уровне принята программа «Йәшлек-регион», по которой с 2023 года планируется выделение по конкурсу финансирование для реновации молодежных пространств в муниципальных районах и городских округах Башкирии.

— Башкортостан сохраняет позиции «самого молодого региона» Приволжского федерального округа. В нашей республике проживают более 1,1 миллиона граждан в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 27 процентов от всего населения региона. К каждой категории ищем свой индивидуальный подход, исходя из ее интересов. Комплексно решаем вопросы по трем основным направлениям: инфраструктура, кадры, смыслы и содержание, - заключила Яна Гайдук.

По данным госкоммолодежи, Башкирия вошла в число победителей всероссийского конкурса «Регион для молодых» Федерального агентства по делам молодежи и в 2023 году региону будет предоставлена субсидия на четверть миллиарда рублей для реновации молодежных центров в Уфе, Нефтекамске и Учалах, мероприятия для молодежи, обучение специалистов. Кроме того, 2002-й стал рекордным по количеству привлеченных средств в республику средств в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов. Выиграно 86 грантов на общую сумму более 38 миллионов рублей, четыре вуза получили 15 грантов на сумму 19 миллионов рублей. С 2023 года по поручению главы республики грантовый фонд конкурса для молодежных организаций региона будет увеличен до 30 млн. рублей (было – 20 млн, а годом ранее - всего 2).

— Мы работаем над тем, чтобы Башкортостан становился площадкой федеральных молодежных событий. В прошлом году молодежный форум «Йыйын молодежи – 2022» объединил участников из регионов Приволжья и ряда субъектов страны. Ныне республика выбрана в качестве пилотного региона реализации Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства Росмолодёжи. За год участниками программы стали более 2 500 молодых предпринимателей региона, — рассказала Яна Гайдук.

По итогам 2022 года Башкирия вошла в лидеры рейтинга Ассоциации волонтерских центров России за эффективное развитие добровольчества на территории региона, в том числе за реализацию проекта #МыВместе по оказанию помощи военнослужащим и их семьям. Напомним, что региональный штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ возобновил работу 28 сентября 2022 года на базе молодежного пространства «Йәшлек House». За время работы в штабы поступило более 3 000 заявок на оказание помощи военнослужащим и их семьям.

- Для выстраивания эффективной межведомственной работы с молодежью с 2023 года планируется принять на республиканском уровне систему ключевых показателей для муниципалитетов и региональных ведомств, что позволит четко понимать, где и как создает инфраструктурные условия для развития молодежи, насколько глубоко вовлекает молодежь в федеральные, республиканские проекты и в деятельность локальных молодежных сообществ и органично ли ведет трансляцию патриотических ценностей через профильную работу с целевыми аудиториями, - обозначила ближайшие планы госкоммолодежи республики Яна Гайдук.