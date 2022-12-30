Беспрецедентные меры поддержки

Детям участников СВО места в детском саду предоставляются без очереди. Платить за посещение не нужно — государство берет все расходы на себя. Если потребуется, ребенка без проволочек переводят в тот детский сад, который расположен ближе к дому. Кроме того, всех малышей до трех лет обеспечили бесплатной продукцией «Молочной кухни».

Такой же порядок предусмотрен в отношении групп продленного дня в школах: детей мобилизованных принимают туда в первоочередном порядке, и тоже безо всякой оплаты. Кроме того, школьники с пятого по одиннадцатый класс, а также ребята, обучающиеся в колледже, обеспечены бесплатным горячим питанием. Ездить в городском общественном транспорте дети тоже могут бесплатно. Кроме того, их в первую очередь обеспечивают путевками в оздоровительные лагеря.

Поддержку получили и жены мобилизованных. Им стало легче устроиться на работу — при приеме в государственные организации они имеют преимущество. На такое же преимущество можно рассчитывать, если на работе вдруг объявят сокращение. Кроме того, маму без ее согласия не могут привлекать к ночной или сверхурочной работе, труду в выходные и праздничные дни, если детям еще не исполнилось 14 лет. Аналогичный порядок действует и в отношении командировок.

Без внимания не остались и близкие мобилизованных, нуждающиеся в постоянном уходе. Их обеспечили социальным обслуживанием на дому, а при необходимости помещают в стационар.

Учтены и чисто житейские моменты: члены семьи могут рассчитывать на помощь в бытовых вопросах, приобретении жилья, льготы по транспортному налогу и другие меры поддержки.

Нельзя не сказать и о своего рода новогоднем подарке, который получили жены и дети мобилизованных. Каждому из них перечислено по 20 тысяч рублей. Ну а ребята, помимо того, были приглашены на новогодние елки и ушли оттуда с подарками.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.