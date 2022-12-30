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Чем запомнится 2022 год в Башкирии
Вчера, 12:52

Беспрецедентные меры поддержки

Семьи участников СВО не оставили с проблемами один на один и сделали все возможное, чтобы их поддержать. По распоряжению главы республики Радия Хабирова для них предусмотрели тридцать мер поддержки, охватывающих все стороны жизни.

Беспрецедентные меры поддержки
Беспрецедентные меры поддержки

Детям участников СВО места в детском саду предоставляются без очереди. Платить за посещение не нужно — государство берет все расходы на себя. Если потребуется, ребенка без проволочек переводят в тот детский сад, который расположен ближе к дому. Кроме того, всех малышей до трех лет обеспечили бесплатной продукцией «Молочной кухни».

Такой же порядок предусмотрен в отношении групп продленного дня в школах: детей мобилизованных принимают туда в первоочередном порядке, и тоже безо всякой оплаты. Кроме того, школьники с пятого по одиннадцатый класс, а также ребята, обучающиеся в колледже, обеспечены бесплатным горячим питанием. Ездить в городском общественном транспорте дети тоже могут бесплатно. Кроме того, их в первую очередь обеспечивают путевками в оздоровительные лагеря.

Поддержку получили и жены мобилизованных. Им стало легче устроиться на работу — при приеме в государственные организации они имеют преимущество. На такое же преимущество можно рассчитывать, если на работе вдруг объявят сокращение. Кроме того, маму без ее согласия не могут привлекать к ночной или сверхурочной работе, труду в выходные и праздничные дни, если детям еще не исполнилось 14 лет. Аналогичный порядок действует и в отношении командировок.

Без внимания не остались и близкие мобилизованных, нуждающиеся в постоянном уходе. Их обеспечили социальным обслуживанием на дому, а при необходимости помещают в стационар.

Учтены и чисто житейские моменты: члены семьи могут рассчитывать на помощь в бытовых вопросах, приобретении жилья, льготы по транспортному налогу и другие меры поддержки.

Нельзя не сказать и о своего рода новогоднем подарке, который получили жены и дети мобилизованных. Каждому из них перечислено по 20 тысяч рублей. Ну а ребята, помимо того, были приглашены на новогодние елки и ушли оттуда с подарками.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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