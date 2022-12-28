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Чем запомнится 2022 год в Башкирии
28 Декабря , 16:26

Русский дух, взятый за основу

«Мне хотелось, чтобы у зрителя, который придет на оперу «Садко», было впечатление музейной правдоподобности, будто персонажи оживают и сходят с исторической фрески. Я хотел, чтобы люди вспомнили о том, что они принадлежат к большой русской цивилизации», — то, о чем говорит главный художник Башоперы Иван Складчиков, легло в основу и определило грандиозный успех новой постановки Башоперы, которая стала самой яркой театральной премьерой уходящего года в республике. 

Русский дух, взятый за основу
Русский дух, взятый за основу

В ней русский дух, в ней Русью пахнет: именно сейчас, когда россияне по-новому посмотрели на собственную историю и культуру, опера-былина прозвучала особенно актуально. Не случайно ее планируют показать не только в нашей республике, где билеты на февральские спектакли были разобраны уже после ноябрьской премьеры, но и в Москве.

Опера Римского-Корсакова «Садко» появляется в театральных афишах очень редко. Такое сложное по исполнению и масштабу произведение может себе позволить поставить не каждый театр. Но Башопера собрала блистательную команду, которая в течение целого года создавала на основе русской былины большой спектакль с участием всего коллектива театра: оперной труппы, балета, хора и оркестра — всего около 200 человек.

— Мы привыкли делать много иностранных опер. Но сейчас хочется показать русскую музыку, показать, что мы патриоты нашей страны, нашего края, — говорит режиссер-постановщик спектакля, художественный руководитель Башкирского государственного театра оперы и балета Аскар Абдразаков. — В опере композитор представляет зрителю картины реальной жизни и быта древнего Новгорода, то, как Римский-Корсаков рисовал их в своем воображении, изучая предания и былины. Всем известна глубочайшая любовь композитора к русской истории и культуре, к русскому фольклору, к народным обрядам и песням. Эту любовь он воплощает в опере «Садко», в полной мере посредством музыки демонстрирует то, чем сам был необычайно увлечен. Мы в этой постановке подошли к его идеям с уважением и трепетом. Я надеюсь, опера покажет хотя бы малую частичку того культурного богатства нашей многонациональной страны, без которого она немыслима.

Сказочная атмосфера, красивейшие декорации, костюмы и голоса — спектакль превратился в настоящее музыкальное пиршество и гимн русской культуре. Примечательно, что почти в это же время представитель звездной семьи Абдразаковых — бас Ильдар Абдразаков принимал непосредственное участие в триумфе русского духа на сцене самого знаменитого театра мира — миланского «Ла Скала», исполнив партию Бориса Годунова в одноименной опере Мусоргского. И вся политическая и культурная элита Европы, по долгу службы пытающаяся «отменить» российскую культуру, стоя аплодировала на премьере оперы.

Фото Александра Данилова.

 

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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