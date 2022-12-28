Развиваем отечественную науку и технологии

Гранты молодым ученым и создание молодежных лабораторий, стажировки и структурные изменения в системе высшего образования республики красноречиво иллюстрируют этот процесс. Но конечно, главным событием года в научной сфере Башкирии стало объединение БашГУ и УГАТУ в большой Университет науки и технологий (УУНТ).

Идею объединения вузов в рамках программы деятельности Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня еще два года назад предложил глава Башкирии Радий Хабиров, и ее поддержали ученые советы обоих университетов: укрупнение давало возможность претендовать на существенные финансовые вливания по федеральной программе «Приоритет 2030».

– Новый мощный университет станет флагманом инновационного развития республики, за которым пойдут наши вузы, научные центры, предприятия, целые отрасли, – неоднократно подчеркивал Радий Хабиров. - Главное – обеспечить в результате этого слияния синергетический эффект для инновационного развития нашей экономики.

Год назад, в декабре 2021 года, решение о слиянии было окончательно принято комиссией министерства науки и высшего образования России. А официальным «днем рождения» нового вуза стало 1 ноября 2022 года. И.о. ректора Уфимского университета науки и технологий назначили Вадима Захарова, который ранее руководил БашГУ.

Цели, которые сегодня ставит перед собой ректор нового вуза — поистине амбициозные: войти в первую пятерку вузов России по количеству студентов (к 2030 году их число должно достигнуть 50 тысяч человек), развивать новые направления исследований, создавать междисциплинарные направления подготовки, а главное — опираясь на передовые научные разработки, готовить кадры для новой экономики России.

И первые шаги в этом направлении уже сделаны. Так, УУНТ успешно прошел отбор в программу «Приоритет 2030» и ежегодно будет получать по 100 миллионов рублей из федерального бюджета. К этой сумме прибавится и специальная часть гранта, которую вуз тоже выиграл. Участвует он также и в программе «Передовые инженерные школы». Кстати, он единственный в России, где одновременно реализуются оба масштабных федеральных проекта.

Сегодня в университете действуют 700 образовательных программ, а также формируются новые — с уклоном в цифровизацию. В будущем, подчеркивает руководство нового вуза, каждый студент сможет формировать собственную образовательную траекторию — во время обучения при необходимости менять факультет и направление подготовки.

Кроме того, Башкирия вошла в число первых восьми регионов России, которые получили федеральное финансирование на строительство межвузовских студенческих кампусов. В Уфу поступило 12 миллиардов федеральных средств, республика вложит 3,6 миллиарда, также в дело пойдут 5 миллиардов рублей из внебюджетного источника по концессионному соглашению.

И первый этап создания кампуса уже начался: к декабрю 2023 года реконструируют уфимский IQ-парк площадью 36 тысяч квадратных метров. До 2025 года на высоком берегу Белой появятся еще 120 тысяч квадратных метров жилой площади для студентов и ученых, научных, культурных, спортивных, развлекательных площадок и коворкингов. «Это не просто общежития, а целая научная и студенческая среда», - охарактеризовал будущий кампус Радий Хабиров.

Фото: пресс-служба УУНТ.