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Чем запомнится 2022 год в Башкирии
28 Декабря , 15:54

Башкирия экспортировала и импортировала товаров в 2022 году почти на пять миллиардов долларов

Преодолевая вызовы 2020-2022 годов, Башкирия возвращается к показателям внешнеторгового оборота допандемийного периода. По итогам года в министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики рассчитывают, что он приблизится к 5 млрд долларов.

Башкирия экспортировала и импортировала товаров в 2022 году почти на пять миллиардов долларов
Башкирия экспортировала и импортировала товаров в 2022 году почти на пять миллиардов долларов

В начале года по вполне понятным причинам республика столкнулась с новыми вызовами, связанными с усилением внешних санкций по отношению к региональным производителям. В конечном итоге практика показала, что интерес к промышленной и потребительской продукции башкирского бизнеса не только не снизился, но даже вырос.

- Потенциальные и действующие экспортеры в первую очередь «преодолевали» с нашей поддержкой логистические, платежные и представительские проблемы. И что мы видим в конце года – республиканский экспорт вырос на 19 процентов, и даже импорт почти на полтора в сравнении с 2021 годом, - поделилась с журналистами министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.

Сработала на рост внешнеторгового оборота  Башкирии, который за 10 месяцев 2022-го превысил 4,25 млрд долларов, и установка главы республики Радия Хабирова на развитие торговых отношений со странами СНГ, принятая еще три года назад. В нынешних условиях этот курс оказался для региона выигрышным еще и потому, что остальные субъекты РФ только недавно бросились на расширение таких связей, а наша республика уже пожинает плоды такого внешнеэкономического сотрудничества – с Беларусью, Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном.

- С каждым новым вызовом наши предприятия становятся все закаленнее, а экспортная премия призывает к выводу на внешние рынки все большего количества малых и средних компаний. Сегодня у нас в среднем количество участников ВЭД составляет по году 940-970 предприятий. Впервые республиканский несырьевой неэнергетический экспорт сравнялся по стоимости с сырьевым. Товары производятся людьми, уникальные и качественные и востребуются, кстати, далеко не только в дружественных странах, - говорит Маргарита Болычева.

Республиканский Центр поддержки экспорта вышел в лидеры России по количеству услуг, предлагаемых потенциальным и действующим экспортерам, а объем мер поддержки перевалил за 80 млн рублей. Главное, захотеть торговать за рубеж, а там и обучение, и перевод на нужный язык, и сертификацию, и адаптацию под внешний рынок упаковки товара, и логистику, и общую аналитику возможности продажи продукции конкретно в выбранную страну – способен обеспечить ЦПЭ.

- За год мы разместили на зарубежных маркетплейсах товары 396 республиканских компаний общим числом свыше двух тысяч, но главная задача от этого не стала менее актуальной – укреплять репутационное представление башкирского бренда на мировом рынке. В принципе в будущем году планируем добавить еще меру господдержки экспортеров – субсидирование адаптации товара под конкретный страновой рынок, и импортеров – субсидирование  на поиск поставщика выпадающего продукта, - раскрыла часть карт внешнеэкономической деятельности Маргарита Болычева.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:экспорт башкирииподдержка экспортеровмвсвнешнеторговый оборотмаркетплейсыцентр поддержки экспорта рбрэцболычева
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