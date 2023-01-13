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Вчера, 13:20

Генерал-лейтенант налоговой полиции Энгельс Кульмухаметов простился с Муртазой Рахимовым

Сегодня тяжелый день вообще для всех, кто бок о бок работал с Муртазой Губайдулловичем, для республики, для башкирского народа, для России.  Ушел великий человек, который сделал неимоверно много для становления Башкортостана, и в сложнейшее время для Российской Федерации.

Генерал-лейтенант налоговой полиции Энгельс Кульмухаметов простился с Муртазой Рахимовым
Генерал-лейтенант налоговой полиции Энгельс Кульмухаметов простился с Муртазой Рахимовым

- Благодаря стойкости Муртазы Рахимова и поддержке руководства России того времени, наша страна сохранилась единой. И самое главное – это человек, который сумел удержать и поднять республику в лихие 90-е. Когда вставала экономика, когда лихорадило политическую систему, - рассказал «Республике Башкортостан» генерал-лейтенант налоговой полиции, бывший вице-премьер республики и депутат Госдумы России Энгельс Кульмухаметов.

- Я помню тот период, на предприятиях вместо зарплаты выдавали макароны и пайки, а пенсии задерживались месяцами. Первый президент Башкортостана, не раз избранный на этот пост народом, объединял нас, строго журил за невыполненные обещания, сам ответственно относился к работе всегда. Он никогда не боялся откровенного разговора с людьми, общался напрямую. С ним уходит целая эпоха сильных выдающихся руководителей России, - отметил Энгельс Варисович.

Фото Раиф БАДЫКОВ.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:прощание с муртазой рахимовымпервый президент башкортостанакульмухаметов
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