Дмитрий Губерниев высоко оценил «Уфимское ожерелье». Заявил, что лучше нигде не видел

«Уфимское ожерелье – лучшее, что я видел в стране! Просто великолепно! Всем – ЗОЖ, всем – Уфа, всем – Башкортостн и биатлон!», – воскликнул Дмитрий Губерниев.

Мэр столицы Ратмир Мавлиев пригласил всех на этап Кубка России по биатлону, который будет комментировать, как всегда с присущим ему азартом, спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

17 декабря в СОК «Биатлон» в спринте будут соревноваться мужчины (11 часов) и женщины (14 часов). 18 декабря в 11 часов стартует сингл-микст, в 14 часов начнется смешанная эстафета.

Фото – скриншот видео.