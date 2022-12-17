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Дмитрий Губерниев высоко оценил «Уфимское ожерелье». Заявил, что лучше нигде не видел

Известный телеведущий прошелся в Уфе по новой тропе со скандинавскими палками. Видео снял и выложил в своем телеграм-канале мэр города Ратмир Мавлиев.

Дмитрий Губерниев высоко оценил «Уфимское ожерелье». Заявил, что лучше нигде не видел
Дмитрий Губерниев высоко оценил «Уфимское ожерелье». Заявил, что лучше нигде не видел

«Уфимское ожерелье – лучшее, что я видел в стране! Просто великолепно! Всем – ЗОЖ, всем – Уфа, всем – Башкортостн и биатлон!», – воскликнул Дмитрий Губерниев.

Мэр столицы Ратмир Мавлиев пригласил всех на этап Кубка России по биатлону, который будет комментировать, как всегда с присущим ему азартом, спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

17 декабря в СОК «Биатлон» в спринте будут соревноваться мужчины (11 часов) и женщины (14 часов). 18 декабря  в 11 часов стартует сингл-микст, в 14 часов начнется смешанная эстафета.

Фото – скриншот видео.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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