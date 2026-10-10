В Башкирии отопление дали в 97% жилых домов и соцобъектов

Он отметил, что все муниципалитеты региона завершат подключение к центральной отопительной системе на текущей неделе. Жалобы на завоздушенность или неработающие стояки в отдельных комнатах идут точечно, не массово, а от соцобъектов их вообще не поступало.

Замминистра ЖКХ напомнил, граждане должны обращаться в свои управляющие компании, если у них возникают вопросы по отоплению своих квартир, сброса воздуха, регулировки и т.д. Если же после обращения нет никакой реакции, нужно звонить на горячую линию госжилстройнадзора.

Фото: скриншот видео со страницы ВК ЦУР