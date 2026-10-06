Жителей Уфы предупредили о резком повышении температуры в батареях

Батареи в квартирах значительно потеплеют в период с 7 по 15 октября. Цель испытаний — оценить готовность тепловых сетей к работе в зимний период после ремонта и улучшить циркуляцию теплоносителя.

Температура в системах теплоснабжения будет постепенно повышаться и в течение двух часов сохранится на максимальном уровне. В целом процедура займет не более суток. При утечках в радиаторах отопления жильцам нужно оперативно сообщить об этом в управляющую компанию.

При отсутствии общедомового прибора учета тепловой энергии плата в период испытаний будет начисляться по нормативам, при наличии прибора — исходя из его показаний, пересчитанных на среднее значение за предыдущие трое суток.

Испытания пройдут:

7 октября — по улицам Юрия Гагарина, Маршала Жукова, Баязита Бикбая, Академика Королева, Натальи Ковшовой, Максима Рыльского, Сипайловской, Станиславского, Современников, Уфимскому шоссе, Адмирала Макарова, Шота Руставели, Чайковского, Самаркандской, Новоженова, Цветочной, Трамвайной;

по улицам Гвардейской, Мечетлинской, Стадионной, Мелеузовской, Сельской, Апрельской, Касимовской, Высоковольтной, Олимпийской, Татышлинской, Майской, Кигинской, Волгоградской, Производственной, Коммунальной, Спортивной, Восточной, Семашко, Абзелиловской, Зеленой;

8 октября — по улицам Полковника Меликова, Летчиков, Водников, Союзной, Шмидта, Чкалова, Ирендык, Ахметова, Жуковского, Дмитриевской, Рычкова;

по улицам Ульяновых, Мира, Льва Толстого, Конституции, Космонавтов, Максима Горького, Первомайской (от Комарова до Невского), Максима Пинского, Кольцевой и Калинина (от Мира до Ульяновых), Интернациональной (от Комарова до Победы);

9 октября — по улицам Первомайской (от Машиностроителей до Маяковского), Кольцевой (от Ушакова до Кремлевской), Интернациональной и Нежинской (до Ульяновых), Вологодской, Богдана Хмельницкого, Черниковской, Коммунаров, Машиностроителей, Кремлевской, Нежинской, Орджоникидзе, Вострецова, Хакимова, Ушакова, Маяковского, Шумавцова, Победы;

13 октября — по улицам Свободы (от тупика Свободы до Калинина), Пекинской, Кремлевской (от Вологодской до Кольцевой), Вологодской (от Свободы до Коммунаров), Богдана Хмельницкого (от Свободы до Коммунаров), Ломоносова, Борисоглебской, Кольцевой, Суворова, Димитрова, Невского;

по проспекту Октября (от Трамвайной до остановки «Спортивная»), Российской, Рихарда Зорге, Блюхера, Комсомольской, 50 лет СССР, бульвару Молодежи (до больницы № 21), в микрорайоне Глумилино;

14 октября — по бульварам Баландина и Тухвата Янаби, улице Глинки, Индустриальному шоссе, улицам Летчика Кобелева, Валерия Лесунова, Мишкинской, Георгия Мушникова, Набережной Моторостроителей, Новоселов, Петрозаводской, Сельской Богородской, Транспортной, Фронтовых бригад, Ферина, Фурманова;

15 октября — по улицам 50-летия Октября (от Айской до Цюрупы), Цюрупы, Революционной, Достоевского, Крупской, Мустая Карима, Ленина, Пархоменко, Кирова, 8 Марта, Айской, Владивостокской, бульвару Ибрагимова, улицам Запотоцкого, Чернышевского, Мингажева, проспекту Октября (от 50 лет СССР до бульвара Хадии Давлетшиной), Рихарда Зорге (от Шафиева до Большой Гражданской), 50 лет СССР (от Рихарда Зорге до проспекта Октября), Бабушкина, Бессонова, Братьев Кадомцевых, Парковой, Шафиева, Комсомольской.