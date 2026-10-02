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ЖКХ
2 Октября , 07:52

В Уфе начали подачу тепла

Сегодня тепло появится на соцобъектах и в ряде жилых домов, сообщил на совещании оперштаба первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников.

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Галина ТРЯСКИНА.Галина ТРЯСКИНА.
Фото:Галина ТРЯСКИНА.

— Мы даем тепло на социальных объектах, а 5 октября — в многоквартирных домах. Все службы города, обслуживающие жилищный фонд, переходят в режим повышенной готовности. Это касается аварийных бригад, а также бригад сантехников, которые будут регулировать системы отопления. Этот период включает 14 календарных дней. Здесь нужно учитывать технические характеристики каждого объекта, а также вопросы, которые возникнут в ходе пуска отопления, — отметил вице-мэр.

Раньше других тепло придет в дома, подключенные к тепловым сетям объектов социальной сферы. Их в городе более семисот.

Обращаться по вопросам отопления можно в Ситуационный центр по номеру +7 (347) 277-09-11. Звонки принимаются круглосуточно без выходных.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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