В Уфе начали подачу тепла

— Мы даем тепло на социальных объектах, а 5 октября — в многоквартирных домах. Все службы города, обслуживающие жилищный фонд, переходят в режим повышенной готовности. Это касается аварийных бригад, а также бригад сантехников, которые будут регулировать системы отопления. Этот период включает 14 календарных дней. Здесь нужно учитывать технические характеристики каждого объекта, а также вопросы, которые возникнут в ходе пуска отопления, — отметил вице-мэр.

Раньше других тепло придет в дома, подключенные к тепловым сетям объектов социальной сферы. Их в городе более семисот.

Обращаться по вопросам отопления можно в Ситуационный центр по номеру +7 (347) 277-09-11. Звонки принимаются круглосуточно без выходных.