В микрорайоне Затон на сутки полностью отключат воду

Отключение коснется микрорайона Затон, поселков Сосны, 8 Марта и Сафроновский, а также ЖК «8 Марта».

Ограничения связаны с монтажом водомерного узла и ремонтом запорной арматуры. Работы проведут специалисты «Уфаводоканала».

Жителей просят заранее запастись необходимым количеством воды. Также будет организован подвоз воды по следующим адресам:

ул. Асхата Мирзагитова, 10,

пересечение переулка Надежды и Алексеевского шоссе,

ул. Тальковая, 38,

ул. Афзала Тагирова, 2а,

проспект Дружбы Народов, 53 и 61,

ул. Гази Загитова, 11,

ул. Чкалова, 131,

ул. Летчиков, 2д и 12,

ул. Ахметова, 24, 300, 316/6 и 324,

ул. Артезианская, 13.

Дополнительную информацию можно получить по горячей линии «Уфаводоканала» 8-800-347-51-51.