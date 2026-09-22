В микрорайоне Затон на сутки полностью отключат воду

Отключение коснется микрорайона Затон, поселков Сосны, 8 Марта и Сафроновский, а также ЖК «8 Марта».
Ограничения связаны с монтажом водомерного узла и ремонтом запорной арматуры. Работы проведут специалисты «Уфаводоканала».
Жителей просят заранее запастись необходимым количеством воды. Также будет организован подвоз воды по следующим адресам:
ул. Асхата Мирзагитова, 10,
пересечение переулка Надежды и Алексеевского шоссе,
ул. Тальковая, 38,
ул. Афзала Тагирова, 2а,
проспект Дружбы Народов, 53 и 61,
ул. Гази Загитова, 11,
ул. Чкалова, 131,
ул. Летчиков, 2д и 12,
ул. Ахметова, 24, 300, 316/6 и 324,
ул. Артезианская, 13.
Дополнительную информацию можно получить по горячей линии «Уфаводоканала» 8-800-347-51-51.