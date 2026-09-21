Жителей Башкирии начали обманывать с перезаключением договора на отопление

Жители стали получать смс-сообщения или звонки якобы из ресурсоснабжающей организации. Им предлагают перезаключить договор на поставку тепловой энергии через портал госуслуг и просят назвать код из смс. Таким образом мошенники получают доступ к персональным данным и банковским счетам.

Жителям рекомендуют ни при каких обстоятельствах не сообщать код из смс посторонним лицам. Свяжитесь с управляющей или ресурсоснабжающей компанией и уточните, планируется ли перезаключать договор.

Кроме того, зафиксированы факты рассылки смс-сообщений о якобы проведенном перерасчете за коммунальные услуги. Злоумышленники создают в мессенджере закрытую группу и под видом сотрудников энергосбытовых компаний просят жильцов подтвердить размещенные данные, в том числе имя и дату рождения. После этого пользователям поступает шестизначный код для авторизации в аккаунте. Он дает мошенникам доступ к персональным данным.