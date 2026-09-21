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ЖКХ
21 Сентября , 12:12

В Башкирии запустят новую программу по обновлению площадей в райцентрах

Три первых проекта будут реализованы за счет средств компании «Башнефть», сообщил на оперативном совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров.

Министерство ЖКХ.Министерство ЖКХ.
Фото:Министерство ЖКХ.

Центральные площади будут обновлены в райцентрах Аскино, Ермекеево и Калтасы.

— Это один из элементов благотворительной программы компании «Башнефть», которой мы очень за это признательны. Мы начинаем новую программу, и наша задача — привести площади всех наших районных центров в порядок, какими они должны быть в 21 веке: с новыми строительными материалами, архитектурными решениями, деревьями, клумбами, МАФами, — отметил руководитель региона.

Пока выбрано три райцентра, но эта работа будет долгой: постепенно будут обновлены площади во всех райцентрах. Здесь будет не один источник финансирования, появятся и другие, уточнил Радий Хабиров.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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