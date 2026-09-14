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ЖКХ
14 Сентября , 10:33

Андрей Назаров поручил обеспечить полную готовность к отопительному сезону

В этом году на подготовку к зиме направлено 4,5 млрд рублей — на 8 процентов больше, чем годом ранее, сообщил в соцсетях премьер-министр Андрей Назаров.

Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

«В целом к зиме предстояло подготовить 18,6 тысячи многоквартирных домов, 1 642 котельных, 3,8 тысячи километров тепловых сетей и 517 центральных тепловых пунктов. По отчетам готовность высокая. Но для меня цифра в отчете не главное. Важно, чтобы зимой в домах было тепло, из кранов шла вода, а электричество не отключалось», — отметил премьер-министр.

В республике ремонтируются котельные, меняются изношенные сети, обновляется оборудование, проверяются резервные источники электроснабжения. Нужно максимально усилить эту работу.

«Поручил муниципалитетам до 15 сентября обеспечить полную практическую готовность объектов ЖКХ и представить паспорта готовности в минЖКХ», — подчеркнул Андрей Назаров.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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