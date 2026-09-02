В Башкирии субсидии на газификацию получат ещё несколько категорий граждан

Господдержкой теперь смогут воспользоваться участники СВО, лица, выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения, участники боевых действий в составе вооруженных сил ДНР и ЛНР, а также члены их семей. К последним относятся супруги, дети до 18 лет и дети-инвалиды, студенты-очники до 23 лет, совместно проживающие родители и иждивенцы.

Также меры поддержки могут получить семьи с тремя и более детьми, если старший ребенок не достиг возраста 18 лет или 23 года при очном обучении.

Субсидия предоставляется однократно по одному основанию. Получить ее повторно не получится.