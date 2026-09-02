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ЖКХ
2 Сентября , 11:51

В Башкирии субсидии на газификацию получат ещё несколько категорий граждан

Изменения в порядок предоставления субсидий на газификацию индивидуальных жилых домов внесены постановлением правительства.

Галина ТРЯСКИНА.Галина ТРЯСКИНА.
Фото:Галина ТРЯСКИНА.

Господдержкой теперь смогут воспользоваться участники СВО, лица, выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения, участники боевых действий в составе вооруженных сил ДНР и ЛНР, а также члены их семей. К последним относятся супруги, дети до 18 лет и дети-инвалиды, студенты-очники до 23 лет, совместно проживающие родители и иждивенцы.

Также меры поддержки могут получить семьи с тремя и более детьми, если старший ребенок не достиг возраста 18 лет или 23 года при очном обучении.

Субсидия предоставляется однократно по одному основанию. Получить ее повторно не получится.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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