Повреждение на участке теплосети в Уфе обещают устранить через пару часов

В МУП УИС пояснили, что повреждение было обнаружено еще 25 декабря, оно образовалось из-за сильных перепадов температур в морозы.

Повреждение незначительное и не влияло на работу системы, однако было принято решение провести ремонт, когда морозы пройдут.

Как сообщили на предприятии, на время работ часть потребителей были переключены на другие котельные. На данный момент объектов без горячей воды и отопления нет. В 201 доме незначительно понижены параметры центрального отопления и горячего водоснабжения. На месте работают три аварийные бригады МУП УИС.

Фото автора.