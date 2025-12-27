В Уфе общежитие и больница остались без центрального отопления и горячей воды

Под отключение попали жилой дом №100 по ул. Ст. Кувыкина (общежитие Республиканской художественной гимназии- интерната) и хирургический корпус кардиоцентра.

На пониженных параметрах остаются 201тмногоквартирный дом по ул. Авроры, Батырская, Караидельская, Дуванский б-р, Менделеева, Мубарякова, Муксинова, Рабкоров, С. Перовской, Ст. Кувыкина, подполковника Недошивина, Онежская, Ижевская, Колгуевская, Р. Гамзатова. Также 28 лечебных учреждений, 9 детских учреждений, 11 учебных учреждений и еще 65 организаций.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе МУП УИС по телефону 8(347)246-37-27.

