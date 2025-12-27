Озвучена причина отключения горячей воды и отопления в одном из районов Уфы

Сотрудники МУП УИС устраняют коррозионное повреждение на тепловой сети диаметром 700 мм. На месте находится аварийная бригада из 15 человек и 6 единиц техники, происходит замена поврежденного участка.

Мэр подчеркнул, что ситуация находится под постоянным контролем. По его словам, проблема будет устранена в кратчайшие сроки.

Напомним, без тепла и горячей воды остаются общежитие и корпус кардиоцентра на улице Степана Кувыкина, на пониженных параметрах ЦО и ГВС более 200 объектов в Зеленой роще.

Фото автора.