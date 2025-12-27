-9 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
ЖКХ
27 Декабря , 16:42

Озвучена причина отключения горячей воды и отопления в одном из районов Уфы

Как сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, причина – в устранении повреждения на одном из участков тепловой сети.

Озвучена причина отключения горячей воды и отопления в одном из районов Уфы
Озвучена причина отключения горячей воды и отопления в одном из районов Уфы

Сотрудники МУП УИС устраняют коррозионное повреждение на тепловой сети диаметром 700 мм. На месте находится аварийная бригада из 15 человек и 6 единиц техники, происходит замена поврежденного участка.

Мэр подчеркнул, что ситуация находится под постоянным контролем. По его словам, проблема будет устранена в кратчайшие сроки.

Напомним, без тепла и горячей воды остаются общежитие и корпус кардиоцентра на улице Степана Кувыкина, на пониженных параметрах ЦО и ГВС более 200 объектов в Зеленой роще.

Фото автора.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru