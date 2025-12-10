Мэр Уфы пообещал предоставить жильё коммунальщикам

По словам начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства Арсена Латыпова, укомплектованность кадрами муниципальных учреждений по благоустройству, включая «Горзеленхоз» и СУРСИС, составляет 70 процентов.

В штате сейчас числится 1 271 сотрудник. Это 481 водитель (укомплектованность — 70 процентов), 237 механизаторов (62 процента) и 553 рабочих (73 процента). При этом имеется 551 вакантное место.

На работу в учреждения по благоустройству приглашают всех желающих, в том числе выпускников учебных заведений. Списки вакансий направляются в центры занятости, отметил Арсен Латыпов.

Комментируя выступление, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев поручил для привлечения работников пересмотреть меры поддержки.

«Есть возможность предоставлять жилые помещения для тех, кто готов работать, для студентов, которые будут выпускаться в следующем сезоне. Нужно более ответственно подходить к вопросу», — подчеркнул мэр.

Напомним, что ранее Ратмир Мавлиев предлагал привлекать к уборке снега иностранных граждан и сельчан.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.