В Башкирии подвели предварительные итоги капремонта домов

На сегодняшний день полностью завершены работы в 502 домах. В 173 домах отремонтированы кровли, в 37 — фасады, в 36 — системы водоснабжения, в 31 — электросети, в 28 — системы водоотведения, в 15 — газовые сети, в 14 домах — системы теплоснабжения. Кроме того, в 204 домах заменено 555 лифтов.

Подрядчики продолжают работы в 114 домах. Это в основном ремонт кровли — 77 домов. В шести домах проходят работы по ремонту сетей водоснабжения, в пяти — водоотведения, в четырех — электросетей. В 26 домах идет замена 63 лифтов.

Узнать, когда запланирован капитальный ремонт в конкретном доме, можно на сайте регионального оператора капремонта в разделе «Найти свой дом».

Фото: Администрация Уфы.