-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
ЖКХ
1 Декабря , 11:13

В Башкирии подвели предварительные итоги капремонта домов

Информацию о ходе работ представил фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

В Башкирии подвели предварительные итоги капремонта домов
В Башкирии подвели предварительные итоги капремонта домов

На сегодняшний день полностью завершены работы в 502 домах. В 173 домах отремонтированы кровли, в 37 — фасады, в 36 — системы водоснабжения, в 31 — электросети, в 28 — системы водоотведения, в 15 — газовые сети, в 14 домах — системы теплоснабжения. Кроме того, в 204 домах заменено 555 лифтов.

Подрядчики продолжают работы в 114 домах. Это в основном ремонт кровли — 77 домов. В шести домах проходят работы по ремонту сетей водоснабжения, в пяти — водоотведения, в четырех — электросетей. В 26 домах идет замена 63 лифтов.

Узнать, когда запланирован капитальный ремонт в конкретном доме, можно на сайте регионального оператора капремонта в разделе «Найти свой дом».

Фото: Администрация Уфы.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru