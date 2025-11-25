-18 °С
25 Ноября , 11:45

В Уфе закупили новые мусоровозы

Автопарк Спецавтохозяйства по уборке города пополнился новой техникой, сообщил в соцсетях глава администрации столицы Ратмир Мавлиев.

«Закупили мусоровозы МКЗ-43082-А на шасси КаМАЗ Компас 12. После регистрации запустим новую технику в эксплуатацию для вывоза ТКО с контейнерных площадок города», — отметил мэр.

Фото: Ратмир Мавлиев ТГ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
