В Башкирии начался ремонт подъездов

В нынешнем году в городах и районах республики отремонтируют 752 подъезда в 274 домах. В Уфе, например, в список вошли 54 дома, в Октябрьском – 18, в Нефтекамске – 10. Средства на ремонт на 90 процентов выделены из республиканского бюджета, на 10 процентов – из местных бюджетов. С собственников квартир денег не берут.

Напомним, что по программе ремонта подъездов обновляется входная группа, укладывается плитка на первом этаже, устанавливаются тамбурная дверь, пластиковые окна, почтовые ящики, энергосберегающие светильники, выполняются штукатурно-малярные работы.

Работы принимает комиссия, в которую входят жители. Акт не подписывается, пока не устранены замечания. Гарантия составляет пять лет, за исключением случаев вандализма.

Фото: Регоператор капремонта РБ.