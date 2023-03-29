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ЖКХ
Вчера, 17:43

В Уфе системы отопления в домах включат на максимум

Испытания сетей на максимальную температуру теплоносителя пройдут в Кировском, Демском и Советском районах города, сообщили в МУП УИС.

В Уфе системы отопления в домах включат на максимум
В Уфе системы отопления в домах включат на максимум

Температуру в батареях повысят до 105 градусов. Этот показатель будут выдерживать в течение двух часов, после чего температуру снова снизят.

С 29 по 31 марта испытания пройдут у потребителей, относящихся к котельной № 20 (ул. Цюрупы, 9). С 3 по 7 апреля температуру повысит котельная № 24 (ул. Менделеева, 5/1), с 10 по 14 апреля - котельная № 81 (ул. Ленина, 86) и котельная № 5 (ул. Таллинская, 7а).

Температура в квартирах во время испытаний резко возрастет. Адреса домов, которых это коснется, можно уточнить на сайте МУП УИС.

В компании добавили, что за дополнительную теплоэнергию, поступающую в дома во время испытаний, жильцам платить не придется.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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