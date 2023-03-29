В Уфе системы отопления в домах включат на максимум

Температуру в батареях повысят до 105 градусов. Этот показатель будут выдерживать в течение двух часов, после чего температуру снова снизят.



С 29 по 31 марта испытания пройдут у потребителей, относящихся к котельной № 20 (ул. Цюрупы, 9). С 3 по 7 апреля температуру повысит котельная № 24 (ул. Менделеева, 5/1), с 10 по 14 апреля - котельная № 81 (ул. Ленина, 86) и котельная № 5 (ул. Таллинская, 7а).

Температура в квартирах во время испытаний резко возрастет. Адреса домов, которых это коснется, можно уточнить на сайте МУП УИС.

В компании добавили, что за дополнительную теплоэнергию, поступающую в дома во время испытаний, жильцам платить не придется.