В Башкирии установили новые стандарты стоимости услуг ЖКХ

Документ устанавливает республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на период с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года. Исходя из них определяются размеры субсидий на оплату «коммуналки» для населения. Гражданам, которые уже получают субсидии, будет сделан перерасчет.

Стандарты установлены для городов, районов и сельсоветов и зависят от категории жильцов, этажности дома и некоторых других факторов.

К примеру, в многоэтажке в Уфе в отопительный период стандарт стоимости услуг составит 5365 рублей для одиноко проживающего гражданина, 3935 рублей – для семьи из двух человек, 3552 рубля – для семьи из трех и более человек. В те месяцы, когда тепло не подается, показатели составят соответственно 2907 рубля, 2371 рубля и 2212 рубля.

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Фото: Альберт ЗАГИРОВ.