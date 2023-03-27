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ЖКХ
Вчера, 16:14

В парке «Дружба» в селе Ермекеево соорудят спортивную площадку и сцену

Финальный этап создания нового общественного пространства стартовал в Ермекеевском районе, сообщили в министерстве ЖКХ.

В парке «Дружба» в селе Ермекеево соорудят спортивную площадку и сцену
В парке «Дружба» в селе Ермекеево соорудят спортивную площадку и сцену

Парк «Дружба» в райцентре благоустраивается с 2017 года. Сначала в рамках программы поддержки местных инициатив здесь обустроили велороллерную дорожку. С 2019 года работы проходят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

В минувшем году в парке возвели фонтан и три пешеходных моста через канал, установили автогородок и детскую игровую площадку, смонтировали освещение. В нынешнем году планируется установить многофункциональную спортивную площадку, на которой можно играть в хоккей, мини-футбол, волейбол и баскетбол. Также в парке появится сцена с дискотечной зоной и летним кафе. Работы планируется завершить до конца лета.

Благоустройство городов и сел предусмотрено национальным проектом «Жилье и городская среда». Реализуемый по инициативе президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает повышение качества городской среды, в том числе путем создания новых общественных пространств.

Фото: МинЖКХ. 

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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