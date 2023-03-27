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Вчера, 13:05

В Башкирии объявлена борьба с мусором

Снег тает, обнажая мусорные кучи, в связи с чем совсем скоро мы получим проблему, заявила на оперативном совещании в правительстве начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

В Башкирии объявлена борьба с мусором
В Башкирии объявлена борьба с мусором

В ответ на это заявление глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что действительно, в этом году снег растаял гораздо раньше и теперь нужно приводить улицы в порядок. В частности, руководитель региона поинтересовался, сколько времени нужно Уфе, чтобы разрыхлить и убрать остатки снега, а также всю накопившуюся за зиму грязь?

«Еженедельно силами всех городских предприятий по пятницам после обеда будут организованы субботники. Планируем, что до 10 апреля эта работа будет завершена», — заверил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

В ответ глава республики, подчеркнул, что необходимо мобилизовать людей и все городские службы. И работу нужно продолжить, невзирая на погодные условия, даже если выпадет снег, что тоже не исключено. Десятого апреля все руководители муниципалитетов республики должны будут отчитаться о проделанной работе, а начальник Контрольного управления главы Башкортостана Александр Линкевич — предоставить сводный доклад о том, как проходит подготовка к лету в крупных городах.

«Хочу обратить особое внимание глав муниципалитетов — я не первый год затрагиваю тему элементарной чистоты: мусор и грязь должны быть убраны, трава скошена, ямы заделаны и так далее. Это может быть невидимая работа, но она должна быть сделана», — еще раз напомнил участникам совещания глава РБ.

 

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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