В Уфе управляющая компания предстанет перед судом по обвинению в незаконных начислениях

В Госкомитет по жилищному и строительному надзору РБ обратились жильцы домов №15 и №21 по улице Интернациональная и №6 на Ферина. Они сообщили, что их управляющая компания ООО УК «Единство» в одностороннем порядке повысила плату по статье «содержание и текущий ремонт».

После проведенной проверки Госжилнадзор потребовал произвести собственникам перерасчет, исходя из платы, установленной согласно договору. Управляющая компания предписание не выполнила, и ведомство обратилось в суд. Заседание назначено на 19 апреля.

«Повышение платы по статье «содержание и текущий ремонт» без проведения общего собрания собственников возможно только при условии, что в договоре управления есть условие о ежегодной индексации этого тарифа. Также управляющая организация имеет право обратиться в орган местного самоуправления для установления муниципального тарифа, если собственники не приняли соответствующее решение», - прокомментировала первый заместитель председателя Госкомитета по жилищному и строительному надзору РБ Александра Авдеева.

С начала года ведомством выдано 38 предостережений о недопустимости нарушений при расчете размера платы за коммунальные услуги, направлено 28 исков в арбитражный суд.

Фото из открытых источников.