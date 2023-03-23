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В Уфе управляющая компания предстанет перед судом по обвинению в незаконных начислениях

Госжилнадзор Башкирии обратился в Калининский районный суд Уфы с иском против управляющей компании «Единство», которая самовольно повысила платежи по статье «содержание» в многоквартирных домах по трем адресам, сообщает пресс-служба ведомства.

В Уфе управляющая компания предстанет перед судом по обвинению в незаконных начислениях
В Уфе управляющая компания предстанет перед судом по обвинению в незаконных начислениях

В Госкомитет по жилищному и строительному надзору РБ обратились жильцы домов  №15 и №21 по улице Интернациональная и №6 на Ферина. Они сообщили, что их управляющая компания ООО УК «Единство» в одностороннем порядке повысила плату по статье «содержание и текущий ремонт».

После проведенной проверки Госжилнадзор потребовал произвести собственникам перерасчет, исходя из платы, установленной согласно договору. Управляющая компания предписание не выполнила, и ведомство обратилось в суд. Заседание назначено на 19 апреля.

«Повышение платы по статье «содержание и текущий ремонт» без проведения общего собрания собственников возможно только при условии, что в договоре управления есть условие о ежегодной индексации этого тарифа. Также управляющая организация имеет право обратиться в орган местного самоуправления для установления муниципального тарифа, если собственники не приняли соответствующее решение», - прокомментировала первый заместитель председателя Госкомитета по жилищному и строительному надзору РБ Александра Авдеева.  

С начала года ведомством выдано 38 предостережений о недопустимости нарушений при расчете размера платы за коммунальные услуги, направлено 28 исков в арбитражный суд.

Фото из открытых источников. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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