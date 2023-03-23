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Сегодня, 14:54

В 166 домах Уфы плата за отопление начислялась не по счетчику

По информации Госжилнадзора Башкирии, в Уфе  в 166 многоквартирных домах плата за отопление начислялась, исходя из среднемесячного потребления либо норматива, несмотря на то, что они оборудованы общедомовыми приборами учета. Причина – в отсутствии актов о допуске в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на весь отопительный период, сообщает пресс-служба ведомства.

В 166 домах Уфы плата за отопление начислялась не по счетчику
В 166 домах Уфы плата за отопление начислялась не по счетчику

В Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору с начала года поступило более 900 жалоб на высокие счета за коммунальные услуги, большая часть из них касается платы за отопление.

По состоянию на 15 марта Госкомитетом проведены проверки по 11 МКД, открыты по 21 МКД. Совместно с прокуратурой надзорные мероприятия проводятся в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Сибае, Нефтекамске, Агидели, Благовещенске.

«Изучая отчеты, мы обнаруживаем, что фактическая масса циркулирующего теплоносителя в многоквартирных домах превышает договорную величину, температура теплоносителя на вводе в многоквартирный дом превышает пределы разрешенных отклонений», - прокомментировала первый заместитель председателя Госжилнадзора РБ Александра Авдеева.

Фото из открытых источников.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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