В 166 домах Уфы плата за отопление начислялась не по счетчику

В Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору с начала года поступило более 900 жалоб на высокие счета за коммунальные услуги, большая часть из них касается платы за отопление.

По состоянию на 15 марта Госкомитетом проведены проверки по 11 МКД, открыты по 21 МКД. Совместно с прокуратурой надзорные мероприятия проводятся в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Сибае, Нефтекамске, Агидели, Благовещенске.

«Изучая отчеты, мы обнаруживаем, что фактическая масса циркулирующего теплоносителя в многоквартирных домах превышает договорную величину, температура теплоносителя на вводе в многоквартирный дом превышает пределы разрешенных отклонений», - прокомментировала первый заместитель председателя Госжилнадзора РБ Александра Авдеева.

Фото из открытых источников.