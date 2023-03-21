В Уфе парки и садовые товарищества обработают от клещей и мышей

Обработка от клещей пройдет на площади 555 гектаров, от личинок комаров – на 497 гектарах, от летающих комаров – на 436 гектарах, от мышей - на 32 тыс. гектарах. Работы пройдут в парках, скверах и садовых товариществах. Средства на эти цели будут выделены из республиканского бюджета.

По словам Павла Мочалкина, обработка будет проводиться с ранние утренние часы с применением безопасных для человека препаратов. Информацию о масштабной травле и необходимости закрывать окна руководитель учреждения назвал спамом и попросил не воспринимать всерьез.

Точные даты и места обработок будут размещены на сайте республиканского центра дезинфекции и на его страницах в соцсетях.