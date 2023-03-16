В Башкирии пройдёт онлайн голосование за объекты благоустройства 2024 года

Голосование пройдет в полутора тысячах муниципальных образований страны, на выбор будет представлено 5 тыс. объектов. Набравшие наибольшее количество голосов будут включены в перечень территорий для благоустройства в 2024 году.

Ознакомиться с объектами и определиться с выбором жителям помогут волонтеры. Влиться в их ряды могут все желающие старше 14 лет.

- Не все граждане владеют онлайн технологиями, и тут помощь волонтеров неоценима. 51 процент голосов в прошлом году организаторы получили через мобильное приложение волонтеров. Надеемся, что в этом году движение вырастет и охватит еще большее количество россиян, - подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Зарегистрироваться в качестве волонтера можно на платформе ДОБРО.РФ. Для всех, кто пройдет отбор, будет организован обучающий курс. Они также пройдут инструктаж на базе ресурсных центров развития добровольчества.

Работы по благоустройству предусмотрены федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Запущенный по инициативе президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает создание комфортной городской среды, в том числе путем создания новых общественных пространств.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.