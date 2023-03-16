-4 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
ЖКХ
Сегодня, 14:47

В Башкирии пройдёт онлайн голосование за объекты благоустройства 2024 года

Выразить свое мнение по поводу создания новых общественных пространств жители республики смогут с 15 апреля по 31 мая, сообщили в министерстве ЖКХ.

В Башкирии пройдёт онлайн голосование за объекты благоустройства 2024 года
В Башкирии пройдёт онлайн голосование за объекты благоустройства 2024 года

Голосование пройдет в полутора тысячах муниципальных образований страны, на выбор будет представлено 5 тыс. объектов. Набравшие наибольшее количество голосов будут включены в перечень территорий для благоустройства в 2024 году.

Ознакомиться с объектами и определиться с выбором жителям помогут волонтеры. Влиться в их ряды могут все желающие старше 14 лет.

- Не все граждане владеют онлайн технологиями, и тут помощь волонтеров неоценима. 51 процент голосов в прошлом году организаторы получили через мобильное приложение волонтеров. Надеемся, что в этом году движение вырастет и охватит еще большее количество россиян, - подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Зарегистрироваться в качестве волонтера можно на платформе ДОБРО.РФ. Для всех, кто пройдет отбор, будет организован обучающий курс. Они также пройдут инструктаж на базе ресурсных центров развития добровольчества.

Работы по благоустройству предусмотрены федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Запущенный по инициативе президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает создание комфортной городской среды, в том числе путем создания новых общественных пространств.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика