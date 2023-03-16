На круглом столе в Госсобрании Башкирии обсудили проблемы ЖКХ

Одной из острых тем стал запрет на проверки, который коснулся и организаций в сфере ЖКХ. По мнению выступавших, это развязывает руки недобросовестным поставщикам услуг. Они призвали отменить мораторий на проверки и установить за деятельностью управляющих компаний строгий контроль.

Также прозвучали призывы ввести штрафы за необоснованное завышение тарифов на услуги ЖКХ и в целом ограничить их рост.

В числе других тем, которые обсудили участники, - необходимость усиления государственной поддержки жилищно-коммунальной сферы, особенно в плане ремонта изношенных сетей, недопустимость отключения на долгое время ресурсов, и, в частности, газа, создание государственных управляющих компаний и повышение квалификации работников ЖКХ.

Фото: Галина ТРЯСКИНА.