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ЖКХ
Сегодня, 14:44

Жителям Башкирии предложили оценить работу управляющих компаний

Онлайн опрос запустил Общероссийский народный фронт совместно с минстроем России, сообщили в министерстве ЖКХ.

Жителям Башкирии предложили оценить работу управляющих компаний
Жителям Башкирии предложили оценить работу управляющих компаний

Цель опроса – выявить системные проблемы в деятельности управляющих компаний и ТСЖ. Результаты анкетирования будут использованы при разработке мер государственной политики в сфере ЖКХ

Пройти опрос можно на портале ОНФ по ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/uo_services_pfo. Ответы на вопросы займут не более пяти минут.

При этом потребуется указать свой регион и населенный пункт, кто именно управляет домами, находится ли квартира в собственности или используется по договору найма, в каком состоянии находится дом и изменилось ли оно за последнее время.

Далее жильцам предложат рассказать, с какими проблемами в сфере ЖКХ они сталкивались и как пытались их решить. При желании каждый респондент может указать свои личные данные.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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