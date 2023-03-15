Жителям Башкирии предложили оценить работу управляющих компаний

Цель опроса – выявить системные проблемы в деятельности управляющих компаний и ТСЖ. Результаты анкетирования будут использованы при разработке мер государственной политики в сфере ЖКХ

Пройти опрос можно на портале ОНФ по ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/uo_services_pfo. Ответы на вопросы займут не более пяти минут.

При этом потребуется указать свой регион и населенный пункт, кто именно управляет домами, находится ли квартира в собственности или используется по договору найма, в каком состоянии находится дом и изменилось ли оно за последнее время.

Далее жильцам предложат рассказать, с какими проблемами в сфере ЖКХ они сталкивались и как пытались их решить. При желании каждый респондент может указать свои личные данные.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.