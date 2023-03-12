+2 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
ЖКХ
Сегодня, 18:14

Микрорайон Уфы оказался под водой из-за отсутствия ливневой канализации

Местный житель поделился в соцсетях снимками «моря», образовавшегося в ЖК Новая Максимовка Калининского района Уфы.

Микрорайон Уфы оказался под водой из-за отсутствия ливневой канализации
Микрорайон Уфы оказался под водой из-за отсутствия ливневой канализации

Марсель Нургалиев рассказал, что практически вся Центральная улица ЖК Новая Максимовка оказалась затоплена талыми водами.

«Чем не Венеция?» - с юмором подписал он фото.

На обращение отреагировала администрация Калининского района.

«По информации Службы по благоустройству, 11 марта в ЖК Новая Максимовка работала тяжелая техника. Чистили улицы, разгоняют талые воды. Работа в этом направлении будет продолжена», - отчиталась начальник информационно-аналитического отдела администрации района Вера Пояркова.

Житель отметил, что лучше после работы тяжелой техники не стало. Такая ситуация возникает каждую весну и летом в дожди, так как микрорайону не хватает ливневых канализаций.

Фото из соцсетей.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика