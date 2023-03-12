Микрорайон Уфы оказался под водой из-за отсутствия ливневой канализации

Марсель Нургалиев рассказал, что практически вся Центральная улица ЖК Новая Максимовка оказалась затоплена талыми водами.
«Чем не Венеция?» - с юмором подписал он фото.
На обращение отреагировала администрация Калининского района.
«По информации Службы по благоустройству, 11 марта в ЖК Новая Максимовка работала тяжелая техника. Чистили улицы, разгоняют талые воды. Работа в этом направлении будет продолжена», - отчиталась начальник информационно-аналитического отдела администрации района Вера Пояркова.
Житель отметил, что лучше после работы тяжелой техники не стало. Такая ситуация возникает каждую весну и летом в дожди, так как микрорайону не хватает ливневых канализаций.
Фото из соцсетей.