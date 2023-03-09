В двух районах Уфы отключат холодную воду

Во вторник, 14 марта, с 10.00 до 18.30 холодной воды не будет в Октябрьском районе столицы. Ограничения коснутся жилых домов по улице Шафиева, 25, 27, 27/1 и 29, улице Комсомольской, 138, 142 и 146, детского сада № 34, администрации района и ресторана по улице Комсомольской, 140. Причина – замена запорной арматуры.

16 марта холодную воду отключат в Калининском и Октябрьском районах. С 10.00 до 20.00 из-за замены запорной арматуры ее не будет в жилых домах по улице Первомайской, 88/1, 90/1, 92/1 и 96, а также по улице Интернациональной, 127/1, 129/1 и 129/2.

С 10.30 до 20.30 в связи со врезкой водопровода на одном вводе останутся жилые дома по улице Рудольфа Нуреева, 6 и 10.