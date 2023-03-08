Житель деревни в Башкирии неделю просит почистить дорогу от снега

- Снова пишу из Зилаирского района, из Ново-Александровки, - пишет пользователь соцсети Александр Цыганов. - Седьмой день дороги как не было, так и нет. Трактор, который отправили, будет ещё неделю рыть, где большая техника? Обзвонил соседние деревни, говорят, везде есть дорога, а у нас неделю нет! Почему большую рабочую технику из ДРСУ списывают, а металлолом остаётся! Почему когда нет снега, приходит по три единицы техники, когда навалит, нет ни одной, а ведь задувает не весь район, а отдельные участки.

По словам мужчины, отдалённые деревни нужно обеспечить бесплатным топливом, чтобы люди хоть как-то выживали. Ведь они держат трактора, чтобы выжить.

Фото из открытых источников.