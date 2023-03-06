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ЖКХ
Сегодня, 16:16

В Межгорье появится ещё одно современное общественное пространство

Дизайн-проект создания пешеходной зоны в микрорайоне Юго-Западный утвердила администрация города, сообщили в министерстве ЖКХ.

В Межгорье появится ещё одно современное общественное пространство
В Межгорье появится ещё одно современное общественное пространство

Территорию для благоустройства жители Межгорья выбрали путем рейтингового голосования: победителем стала пешеходная зона около ФОКа. Совместно со специалистами Института развития городов была разработана предварительная концепция.

На первом этапе на площадке установят сцену, предусмотрят места для зрителей, бокс для переодевания артистов, гирлянды и качели. Территорию замостят, смонтируют наружное освещение.

Напомним, что ранее в городе был благоустроен сквер Первопроходцев, территория около почты и ДЮСШ «Юность», площадь Победы и пешеходная зона вдоль улицы 40 лет Победы.

Работы идут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Реализуемый по поручению президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает повышение индекса качества городской среды и создание комфортных условий для жителей.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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