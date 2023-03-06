В Башкирии с начала «мусорной» реформы ликвидировано 2300 свалок

— С начала «мусорной» реформы ликвидировано свыше 2300 несанкционированных свалок, на очереди еще около 800. Важно планомерно продолжать эту работу, в том числе в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». К 2024 году необходимо полностью ликвидировать все свалки и не допускать образование новых, — отметил премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров.

Как доложил министр природопользования и экологии Нияз Фазылов, сбор мусора сейчас ведется на 25,5 тыс. контейнерных площадок, причем 9 тыс. из них оборудованы для раздельного сбора.

В регионе работает информационная система «ТКО-Башкортостан», предназначенная для быстрого реагирования и устранения переполненных контейнеров. По словам замминистра цифрового развития госуправления РБ Динара Шарафутдинова, благодаря оцифровке контейнерных площадок с использованием мобильного приложения «ТКО-Башкортостан» учтено свыше 35 тысяч мест накопления отходов. Ежедневно в системе регистрируется в среднем 34 тысяч таких событий. Своевременность вывоза мусора благодаря этому составила 99%.

С прошлого года ведется работа по созданию новой версии системы «ТКО-Башкортостан». Совместно с МУП «Спецавтохозяйство» протестировано новое мобильное приложение, реализован функционал, позволяющий выявлять недобросовестное поведение региональных операторов.

Андрей Назаров поручил Министерству природопользования и экологии РБ проанализировать предлагаемый функционал обновленной системы «ТКО-Башкортостан» и представить в Министерство цифрового развития республики предложения по ее внедрению, сообщили в пресс-службе правительства РБ.