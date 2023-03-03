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ЖКХ
Сегодня, 12:07

В Башкирии плата за отопление снизится на 13 процентов

Формирование начислений за тепло по итогам февраля завершила компания «БашРТС».

В Башкирии плата за отопление снизится на 13 процентов
В Башкирии плата за отопление снизится на 13 процентов

В домах, где установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии, суммы в квитанциях будут на 13 процентов ниже, чем в январе. Сколько конкретно придется платить, жители могут узнать уже сейчас в мобильном приложении и в личном кабинете клиента.

В домах, не оборудованных приборами учета тепла, начисления производятся по нормативу равномерными суммами в течение восьми месяцев отопительного периода.

В «БашРТС» также отметили, что с связи с потеплением плата за отопление будет снижаться каждый месяц, а летом платить за тепло не придется вообще.

Средства, полученные от жителей, будут направлены на поддержание и модернизацию тепловых сетей и оборудования, заверили в компании.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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