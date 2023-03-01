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Сегодня, 15:42

В Башкирии в программу догазификации вошли 1428 населенных пунктов

О программе догазификации рассказал на брифинге генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберт Лукманов.

В Башкирии в программу догазификации вошли 1428 населенных пунктов
В Башкирии в программу догазификации вошли 1428 населенных пунктов

Догазификация - это подключение к газу домовладений в газифицированных населенных пунктах. Он доводится до границ земельных участков бесплатно.

- На данный момент мы приняли более 35 тысяч заявок, газ доведен до границ 30 тысяч домовладений, 21 тысяча семей уже пользуется газом.  Всего в программу догазификации вошли 1428 населенных пунктов, - отметил Альберт Лукманов.

Населенные пункты региона активно застраиваются, появляются новые микрорайоны. Спрос на газ остается стабильно высоким.

- Мы не сбавляем темпов газификации и совместно с правительством, органами местного самоуправления продолжаем работу в данном направлении, - подчеркнул Альберт Лукманов.

Фото: Администрация Уфы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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