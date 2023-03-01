В Башкирии назвали ответственных за содержание дымоходов и вентканалов

- Наши специалисты проводят проверочные и контрольно-надзорные мероприятия по содержанию вентканалов и дымоходов в многоквартирных домах. В случае нарушений принимаются меры административного воздействия в отношении управляющих организаций. Штраф составляет от 250 тысяч рублей в отношении юрлиц до 50 тысяч рублей в отношении должностных лиц, - пояснил руководитель ведомства.

Артур Давлетшин также подчеркнул, что содержание дымоходов и вентканалов является лицензионным требованием, и управляющая компания обязана обеспечить безопасные условия проживания граждан.

В то же время бремя содержания общедомового имущества лежит на собственниках помещений в многоквартирном доме. Если дом обслуживает управляющая компания и жители платят по статье «содержание», то сюда входит в том числе содержание дымоходов и вентканалов, отметил он.