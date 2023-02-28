-3 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
ЖКХ
Сегодня, 11:45

В Белорецком районе Башкирии в 49 квартир из 240 вернут газ

В Белорецком районе после завершения ремонта системы вентиляции и дымоудаления в 49 квартирах ожидается возобновление газоснабжения. По состоянию на 27 февраля на территории района полностью отключены от газоснабжения 6 многоквартирных домов, частично 9. Всего на территории района без газа остаются 240 квартир.

В Белорецком районе Башкирии в 49 квартир из 240 вернут газ
В Белорецком районе Башкирии в 49 квартир из 240 вернут газ

По информации правительства Башкирии, на текущую дату без газа в республике остаются 87 многоквартирных домов. Две трети из этого количества приходится на Уфу и Белорецк. Основной причиной отключения ресурса стало отсутствие актов проверок дымоходов и вентканалов.

Ситуация усугубляется тем, что в МКД требуется ремонт вентиляционных систем, так как дома находятся на непосредственном управлении, сделать его можно только на средства самих жильцов.

Проблема обсуждалась на высоком уровне. Напомним, премьер-министр РБ Андрей Назаров поставил задачу решить ее в короткие сроки. Для администраций Уфы и Белорецкого района - в течение трех и двух месяцев соответственно.

Между собственниками и подрядчиками, занимающимися ремонтом дымовых и вентиляционных каналов, постоянно ведутся переговоры. Управляющие компании принимают меры по восстановлению тяги в дымовых и вентиляционных каналах: проводятся прочистки, восстановление оголовков, устранение ветрового подпора высокорастущими деревьями, локально принимаются решения об установке приточных клапанов.

Фото из открытых источников. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика