В Белорецком районе Башкирии в 49 квартир из 240 вернут газ

По информации правительства Башкирии, на текущую дату без газа в республике остаются 87 многоквартирных домов. Две трети из этого количества приходится на Уфу и Белорецк. Основной причиной отключения ресурса стало отсутствие актов проверок дымоходов и вентканалов.

Ситуация усугубляется тем, что в МКД требуется ремонт вентиляционных систем, так как дома находятся на непосредственном управлении, сделать его можно только на средства самих жильцов.

Проблема обсуждалась на высоком уровне. Напомним, премьер-министр РБ Андрей Назаров поставил задачу решить ее в короткие сроки. Для администраций Уфы и Белорецкого района - в течение трех и двух месяцев соответственно.

Между собственниками и подрядчиками, занимающимися ремонтом дымовых и вентиляционных каналов, постоянно ведутся переговоры. Управляющие компании принимают меры по восстановлению тяги в дымовых и вентиляционных каналах: проводятся прочистки, восстановление оголовков, устранение ветрового подпора высокорастущими деревьями, локально принимаются решения об установке приточных клапанов.

Фото из открытых источников.