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ЖКХ
Вчера, 12:53

Радий Хабиров поручил скоординировать работу по уборке снега

Об очистке от снега дорог и дворов доложили на оперативном совещании в правительстве руководители ведомств.

Радий Хабиров поручил скоординировать работу по уборке снега
Радий Хабиров поручил скоординировать работу по уборке снега

- В работе по содержанию улично-дорожной сети было задействовано 2143 единицы техники и 3308 дворников, - сообщила и.о. министра ЖКХ Ирина Голованова.

- На расчистке дорог в республике работали 1218 единиц техники. Из них на федеральных трассах было задействовано 213 единиц техники, на региональных и межмуниципальных – 689, в Уфе – 316 единиц, - отметил министр транспорта Александр Клебанов.

- Скоординируйте, пожалуйста, работу с главами муниципалитетов по уборке снега, внимательно к этому отнеситесь. Похоже, снегопад не на один день, март у нас всегда непростой. На это обращайте внимание, - подчеркнул глава республики Радий Хабиров.

Фото: Администрация Советского района Уфы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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