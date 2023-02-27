Радий Хабиров поручил скоординировать работу по уборке снега

- В работе по содержанию улично-дорожной сети было задействовано 2143 единицы техники и 3308 дворников, - сообщила и.о. министра ЖКХ Ирина Голованова.

- На расчистке дорог в республике работали 1218 единиц техники. Из них на федеральных трассах было задействовано 213 единиц техники, на региональных и межмуниципальных – 689, в Уфе – 316 единиц, - отметил министр транспорта Александр Клебанов.

- Скоординируйте, пожалуйста, работу с главами муниципалитетов по уборке снега, внимательно к этому отнеситесь. Похоже, снегопад не на один день, март у нас всегда непростой. На это обращайте внимание, - подчеркнул глава республики Радий Хабиров.

Фото: Администрация Советского района Уфы.