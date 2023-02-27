Под трассой Уфа - Затон пробурят тоннели под канализационный коллектор

В тоннели будут уложены трубы диаметром 1,2 метра. Работы планируется завершить в течение месяца. Затем аналогичную операцию проведут под объездной дорогой - Затонским шоссе, длина тоннелей составит 85 метров.

По информации подрядчика, каких-либо неудобств уфимцам работы не создадут.

Строительство канализационного коллектора от КНС «Затон-Восточный» до городских очистных сооружений идет в рамках программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда». Запущенный по инициативе президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает резкий рост строительства жилья. В Уфе перспективной территорией застройки стал новый микрорайон Затон-Восточный.

Фото: Администрация Уфы.