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ЖКХ
Сегодня, 17:38

В Башкирии исполнят поручение президента по модернизации ЖКХ

Ежегодное послание президента России Федеральному Собранию прокомментировала в соцсетях и. о. министра ЖКХ Ирина Голованова.

В Башкирии исполнят поручение президента по модернизации ЖКХ
В Башкирии исполнят поручение президента по модернизации ЖКХ

- В своем послании глава нашего государства сделал акцент на развитии сферы ЖКХ, отметив, что в течение десяти лет в программу будет инвестировано 4,5 трлн рублей. «Мы знаем, насколько это важно для граждан, насколько запущена эта сфера. Важно, чтобы программа сразу получила мощный старт», – подчеркнул Владимир Путин.

Министерство ЖКХ республики разработало и утвердило региональную программу по модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы. Пока в нее вошли заявки муниципалитетов на ближайшие два года. В основном запланированы мероприятия по капитальному ремонту линейных объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. За указанный период планируется выполнить капитальный ремонт 435 километров сетей на сумму 5 млрд 887 млн рублей, 70 процентов из которых – средства Фонда развития территорий РФ, - подчеркнула Ирина Голованова.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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