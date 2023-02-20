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ЖКХ
Сегодня, 11:51

Депутаты Башкирии предложили ужесточить наказание за превышение счетов ЖКХ

Депутаты Башкирии планируют внести в Госдуму законопроект, корректирующий КоАП РФ и ужесточающий наказание за завышение платежей за коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба парламентариев республики.

Депутаты Башкирии предложили ужесточить наказание за превышение счетов ЖКХ
Депутаты Башкирии предложили ужесточить наказание за превышение счетов ЖКХ

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан в целях защиты граждан от действий недобросовестных поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Сейчас в случае выставления завышенных счетов виновные коммунальщики должны выплатить потерпевшей стороне штраф в сумме 50 процентов от размера переплаты. Однако на практике норма остается «спящей» - за затяжку с выплатой наказания фактически нет. Судебный механизм также остается неэффективным, так как речь идет о штрафах в 2-3 тысячи рублей, а судебные издержки составляют сумму на порядок больше.

Законопроектом предлагается ввести административные санкции за неуплату штрафов. Так, за нарушение сроков уплаты штрафа определяется административное взыскание с должностных лиц в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, с юридических – от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. В случае задержки выплаты штрафа в течение более двух месяцев наказание увеличивается в 3-4 раза, оно становится еще ощутимее при повторном нарушении.

Поправки в нормативный акт сейчас направляются в правительство РФ и после получения заключения будут внесены в Госдуму.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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