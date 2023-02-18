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В Салавате построят магистральный коллектор

Строительство магистрального коллектора ливневой канализации начнется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В Салавате построят магистральный коллектор
В Салавате построят магистральный коллектор

Необходимость в магистральном коллекторе вызвана активным ростом жилищного строительства в Салавате, сообщает минстрой РБ.

Планируемый к строительству объект расположен в микрорайоне № 6 в восточной части Салавата и ограничен проспектом Заки Валиди, улицами Ленинградская, Юпитерская и микрорайоном № 8 Восточного жилого района Салавата. Общая протяженность двух параллельных веток коллектора ливневой канализации составит 880 метров.

Проектной документацией предусмотрено строительство двух параллельных веток коллектора ливневой канализации. Их общая протяженность составит 880 метров.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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