Оставшиеся без газа жители Уфы пришли в Народный фронт

Как выяснилось, в Уфе частично или полностью отключены от газа 46 домов на улицах Мингажева, Революционной, 50-летия Октября, 8 Марта. Причина – в отсутствии нормативной тяги. Люди не только месяцами живут без горячей воды, но и вынуждены готовить еду на электрических плитках или использовать переносное газовое оборудование. Это создает для жителей не менее опасную ситуацию, чем отсутствие тяги в домах: в «хрущевках» электрическая проводка не рассчитана на такие большие нагрузки.

«Запросы от различных организаций на ремонт дымоходов колеблются от 100 тысяч до 150 тысяч рублей на квартиру. Для большинства жителей такая сумма неподъемна. Все непрозрачно и без конкурсов. Откуда берутся такие суммы на ремонт, непонятно. Почему в Белорецке и Кумертау за данный вид работ с жильцов запрашивают 40 тысяч рублей, что также немало, а в Уфе с жителей таких же «хрущевок» просят в четыре раза больше? Учитывая, что в Уфе треть жилого фонда – как раз подобные дома, со временем проблема будет только усугубляться. Без специальной региональной программы, то есть бюджетного финансирования, ее не решить. А ситуацию, когда жильцам просто отключают газ, нельзя назвать нормальной», – отметил в разговоре с корреспондентом «РБ» руководитель регионального исполкома в Республике Башкортостан Виталий Брыкин.

Ремонт вентиляционных каналов не входит в перечень работ, предусмотренных капитальным ремонтом. В некоторых случаях эту обязанность берут на себя управляющие компании. Учитывая, что проблема становится системной, необходим понятный и прозрачный алгоритм ее решения. Поэтому представители президентского движения обратились в региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства с предложением разработать механизмы решения данной проблемы.

Фото предоставлено пресс-службой регионального исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан.